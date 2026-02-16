Comiso: al via il piano straordinario per riparare le strade danneggiate dalle piogge

Il Comune di Comiso ha annunciato un piano straordinario per il ripristino del manto stradale, fortemente compromesso dalle piogge intense degli ultimi due mesi. Le condizioni meteorologiche avverse hanno aggravato situazioni già delicate, provocando la formazione di buche e avvallamenti in diverse arterie cittadine e nelle frazioni, rendendo necessarie azioni immediate per garantire la sicurezza della circolazione.

L’assessore ai Lavori Pubblici, Giovanni Assenza, ha spiegato che i fenomeni di ruscellamento superficiale e le infiltrazioni d’acqua hanno compromesso localmente la coesione del conglomerato bituminoso, creando criticità diffuse e mettendo a rischio pedoni e automobilisti. L’amministrazione ha predisposto un piano d’intervento articolato in tre fasi, che sarà eseguito compatibilmente con le condizioni meteo.

In una prima fase saranno effettuati interventi urgenti di messa in sicurezza per rimuovere immediatamente le situazioni più pericolose, garantendo così la sicurezza di chi percorre quotidianamente le strade cittadine. Successivamente, non appena il clima lo permetterà, si procederà al ripristino diffuso delle buche, con un’azione capillare rivolta a tutte le vie urbane e alle frazioni. Infine, nel periodo primaverile ed estivo, saranno realizzati interventi di manutenzione straordinaria sulle arterie principali, con il rifacimento completo del manto stradale delle strade più trafficate, al fine di assicurare un miglioramento strutturale duraturo.

L’assessore Assenza ha rivolto un messaggio alla cittadinanza, scusandosi per i disagi e assicurando il massimo impegno dell’amministrazione per restituire sicurezza e decoro alla viabilità urbana. Fondamentale, secondo l’assessore, sarà la collaborazione dei cittadini attraverso segnalazioni puntuali, che permetteranno un monitoraggio costante del territorio.

