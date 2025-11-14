A Scicli si accentua la tensione politica all’interno di Forza Italia sul progetto del nuovo ASP Ragusa di aprire un Centro di Pronta Accoglienza (CPA) per le dipendenze patologiche all’ospedale Busacca. Mentre la segreteria cittadina del partito ha espresso pieno sostegno all’iniziativa, tre esponenti di rilievo del partito locale si sono dissociati pubblicamente, denunciando mancanza […]
Colti in flagrante mentre cercavano beni da rubare: due albanesi davanti al giudice
14 Nov 2025 08:27
Compariranno oggi davanti al giudice monocratico i due cittadini albanesi arrestati in flagranza di reato a Vittoria, in via dell’Euro, mentre si trovavano all’interno di un appartamento intenti a forzare degli armadi per cercare beni da sottrarre. I due, bloccati dalla Polizia, sono accusati di furto aggravato dalla violenza sulle cose. Il rito richiesto dal Pm di turno, il sostituto procuratore Monica Monego, prevede, dopo l’eventuale convalida, la celebrazione immediata del processo. I due albanesi sono assistiti dall’avvocato Italo Alia.
© Riproduzione riservata
Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it