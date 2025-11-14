Home / Cronaca

Colti in flagrante mentre cercavano beni da rubare: due albanesi davanti al giudice

14 Nov 2025 08:27

Compariranno oggi davanti al giudice monocratico i due cittadini albanesi arrestati in flagranza di reato a Vittoria, in via dell’Euro, mentre si trovavano all’interno di un appartamento intenti a forzare degli armadi per cercare beni da sottrarre. I due, bloccati dalla Polizia, sono accusati di furto aggravato dalla violenza sulle cose. Il rito richiesto dal Pm di turno, il sostituto procuratore Monica Monego, prevede, dopo l’eventuale convalida, la celebrazione immediata del processo. I due albanesi sono assistiti dall’avvocato Italo Alia.

Due ladri d’appartamento bloccati dalla Polizia a Vittoria: un terzo è fuggito

