Coltello puntato per una borsa: donna rapinata sotto casa

Attimi di paura nel cuore di Pachino, dove una donna è stata vittima di una rapina a mano armata in pieno pomeriggio, davanti alla propria abitazione.

La vittima era appena uscita di casa e si era seduta al posto di guida della sua auto, pronta a mettere in moto, quando un uomo si è avvicinato all’improvviso. In pochi istanti ha aperto lo sportello e le ha puntato contro un coltello, ordinandole di consegnargli la borsa.

Sotto la minaccia dell’arma e temendo conseguenze ben più gravi, la donna — paralizzata dalla paura — non ha potuto fare altro che obbedire. L’aggressore, descritto come un uomo del posto, non un extracomunitario, si è impossessato della borsa ed è fuggito rapidamente, facendo perdere le proprie tracce.

Immediato l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno avviato le ricerche del responsabile e stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

L’episodio non sarebbe isolato. Secondo quanto emerso, nella stessa giornata si sarebbero verificati in città altri casi di rapina a mano armata ai danni di donne sole. Un dato che alimenta preoccupazione tra i cittadini e accende i riflettori su una situazione considerata particolarmente grave per una realtà che, fino a poco tempo fa, era ritenuta tranquilla.

Dal punto di vista fisico le vittime non hanno riportato ferite, ma lo shock resta profondo.

