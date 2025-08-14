L’Unione Europea lancia l’allarme: è stato individuato un lotto contraffatto di una soluzione iniettabile in penna preriempita, medicinale usato per il trattamento del diabete. La segnalazione arriva dalla Malta Medicines Authority, che ha informato l’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) dopo aver ricevuto una comunicazione dall’azienda titolare dell’autorizzazione alla commercializzazione del farmaco. Il lotto incriminato […]
Coltello e tirapugni nella valigia: denunciato all’aeroporto di Comiso per porto abusivo di armi
14 Ago 2025 09:02
Un cittadino albanese di 39 anni, regolarmente residente in Italia, è stato denunciato dagli agenti del Commissariato P.S. di Comiso per porto di armi fuori dalla propria abitazione senza la necessaria licenza dell’autorità.
Controlli serrati alla Security: scoperte armi nella valigia
Il 39enne, in procinto di imbarcarsi per Tirana dall’aeroporto “Pio La Torre” di Comiso, aveva nascosto nella propria valigia un coltello a scatto con lama di 7,5 cm e un tirapugni in metallo.
Il materiale è stato individuato durante gli accurati controlli di sicurezza effettuati dal personale Security SAC, sotto la supervisione degli agenti della Polizia di Stato in servizio presso lo scalo aeroportuale.
Sequestro e denuncia alla Procura di Ragusa
Le armi improprie sono state immediatamente sequestrate. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa per porto abusivo di armi.
