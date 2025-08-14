Home / Cronaca

Coltello e tirapugni nella valigia: denunciato all’aeroporto di Comiso per porto abusivo di armi

14 Ago 2025 09:02

Un cittadino albanese di 39 anni, regolarmente residente in Italia, è stato denunciato dagli agenti del Commissariato P.S. di Comiso per porto di armi fuori dalla propria abitazione senza la necessaria licenza dell’autorità.

Controlli serrati alla Security: scoperte armi nella valigia

Il 39enne, in procinto di imbarcarsi per Tirana dall’aeroporto “Pio La Torre” di Comiso, aveva nascosto nella propria valigia un coltello a scatto con lama di 7,5 cm e un tirapugni in metallo.

Il materiale è stato individuato durante gli accurati controlli di sicurezza effettuati dal personale Security SAC, sotto la supervisione degli agenti della Polizia di Stato in servizio presso lo scalo aeroportuale.

Sequestro e denuncia alla Procura di Ragusa

Le armi improprie sono state immediatamente sequestrate. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa per porto abusivo di armi.

