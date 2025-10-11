Colpisce l’ex genero con uno sgabello durante una lite familiare: denunciato un 65enne ad Acate

Notte di tensione in una zona periferica di Acate, dove una violenta lite familiare è degenerata in un episodio di aggressione che ha richiesto l’intervento immediato dei Carabinieri. Un uomo di 65 anni è stato denunciato in stato di libertà per lesioni personali aggravate dopo aver colpito con uno sgabello il proprio ex genero, un 31enne catanese, nel corso di una furibonda discussione scoppiata per questioni legate all’affidamento del nipote.

L’episodio si è verificato attorno alla mezzanotte, quando l’uomo, in compagnia della madre, si è recato presso l’abitazione dei genitori della sua ex compagna, una 35enne del posto. Secondo quanto ricostruito, avrebbe chiesto insistentemente di vedere il bambino e, dopo un acceso confronto, si sarebbe introdotto nel condominio dove vive la donna.

Nel tentativo di difendere la figlia, il padre della donna avrebbe reagito colpendo il giovane alla testa con uno sgabello. La situazione è rapidamente degenerata e solo l’intervento tempestivo dei Carabinieri della Stazione di Acate e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vittoria ha evitato conseguenze più gravi.

Entrambi i feriti – madre e figlio – sono stati trasportati in ambulanza al Pronto Soccorso dell’ospedale “Guzzardi” di Vittoria, dove sono stati medicati per le lesioni riportate.

I militari, dopo aver riportato la calma, hanno proceduto al sequestro cautelare delle armi legalmente detenute dal 65enne, come previsto dalle procedure di legge. L’uomo è stato quindi deferito all’Autorità Giudiziaria per lesioni personali aggravate.

