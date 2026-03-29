Collettiva di primavera a Ragusa: ecco tutti gli artisti

di Francesca Cabibbo – Collettiva di primavera a Ragusa. Dal 29 marzo al 12 aprile le opere di numerosi artisti saranno esposte al Centro Commerciale Culturale “Mimì Arezzo” di via Matteotti. La mostra è organizzata dall’associazione Arteinsieme di Comiso. Il vernissage è previsto alle ore 18. Saranno presenti il sindaco di Ragusa, Peppe Cassi e la presidente del Libero Consorzio Maria Rita Schembari. La mostra resterà aperta tutti i giorni, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20. Introdurrà il pomeriggio il presidente di Arteinsieme Marcello Nativo. Conduce Valentina Maci. Sono esposte opere di pittura, scultura, fotografia, pirografia. Espongono gli artisti Silvana Amaru, Vale Avaly, Franco Baglieri, Nunzia Baglieri, Marilena Battaglia, Nunzio Brugaletta, Massimiliano Brullo, Erica Bucchieri, Federica Buffone, Enza Cappello, Salvo Cellura, Gabriela Costache, Salvatore Denaro, Sandra Frasca, Giuseppe Fratantonio, Elia Fronterre, Lucia Galofaro, Carmela Garraffa, Sara Giurdanella, Alessandra Gugliotta, Angelo Incardona, Enza Incremona, Giuseppe La Rosa, Luigi Lentini, Fabrizio Licitra, Maria Lissandrello, Mary Marabita, Giuseppe Marino, Serena Mura, Marcello Nativo, Sara Occhipinti, Maurizio Piazza, Alessandra Prefetto, Rosetta Raia, Pina Re, Maria Stracquadanio, Gino Taranto, Giorgia Vitale. Una parte del programma sarà dedicata alle poesie di Nunzia Baglieri, Giusi Beniamini, Corrada Biazzo, Biagio Cannata, Sandra Frasca, Marialuisa Occhione, Valentina Rimmaudo, Maria Grazia Vaccaro.

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