Circonvallazione di Catania: cavallo muore trainando un calesse

Tragedia all’alba sulla circonvallazione. Intorno alle 6:15 di questa mattina, un cavallo è morto improvvisamente in viale Odorico da Pordenone, nel tratto di strada in prossimità dello svincolo per il Policlinico, in direzione Ognina, a Catania.

L’animale, agganciato a un calesse artigianale, avrebbe accusato un malore improvviso, accasciandosi al suolo sotto gli occhi del proprietario e di alcuni automobilisti di passaggio. A confermare la dinamica è la polizia municipale di Catania, intervenuta immediatamente sul posto per gestire la viabilità e i rilievi del caso.

Traffico bloccato e intervento dei veterinari

L’episodio ha provocato pesanti ripercussioni sul traffico mattutino lungo la circonvallazione, in una delle arterie più congestionate della città. Gli agenti della municipale hanno delimitato l’area, in attesa della rimozione del corpo dell’animale, che è a carico del proprietario.

Sul luogo del decesso sono intervenuti anche i veterinari dell’Asp di Catania, che hanno verificato le condizioni del cavallo e constatato il decesso. L’animale era regolarmente microchippato e, come previsto dalle procedure, sarà trasferito in un centro di smaltimento specializzato per l’incenerimento.

Un precedente analogo a luglio

Non è la prima volta che un episodio simile si verifica in città. Lo scorso 3 luglio, un altro cavallo, rimasto ferito in circostanze simili, era morto dopo ore di agonia.

La ripetizione di tali eventi riaccende il dibattito sulla sicurezza e sul benessere degli animali utilizzati per il traino di calessi o carrozze nelle aree urbane, dove traffico e condizioni climatiche possono rappresentare un pericolo per gli equini.

La polizia municipale ha avviato le verifiche di rito per accertare la dinamica esatta dell’accaduto e la regolarità delle condizioni di utilizzo dell’animale.

