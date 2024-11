Circa 400 posti auto: approvato il piano di spesa per il parcheggio interrato di via Peschiera a Ibla

La Commissione Centri Storici ha approvato il piano di spesa 2023 relativo alla “Legge su Ibla”, destinando risorse importanti a interventi strategici per Ragusa Ibla. Tra i progetti di maggiore rilevanza, spicca il nuovo parcheggio interrato di via Peschiera, che rappresenta un’opera cruciale per la mobilità e lo sviluppo del quartiere.

Il progetto

Il parcheggio multipiano prevede la realizzazione di circa 400 posti auto e 25 posti per motocicli, rispondendo a una necessità storica dei residenti e migliorando l’accessibilità dell’area. La copertura finanziaria per il progetto è stata completata con l’assegnazione di ulteriori 500.000 euro, che si aggiungono ai 2 milioni di euro già stanziati. Questo passo consente di avviare le procedure per la gara d’appalto. Sono stati deliberati anche 300.000 euro per gli espropri necessari, un atto fondamentale per completare l’iter di pubblica utilità.

Il Sindaco Peppe Cassì ha sottolineato come il parcheggio rappresenti un obiettivo strategico perseguito fin dal suo precedente mandato, grazie a una sinergia tra pubblico e privato, e al lavoro coordinato con la Regione e il Libero Consorzio.

L’ assessore ai Lavori Pubblici, Gianni Giuffrida, ha evidenziato che l’opera renderà Ibla più vivibile per i residenti e migliorerà l’attrattività turistica del quartiere, patrimonio Unesco.

L’ assessore ai Centri Storici e alla Mobilità, Giovanni Gurrieri, ha definito il parcheggio un risultato atteso da decenni e un passo storico per migliorare la mobilità a Ibla. Ha anche menzionato i risultati incoraggianti del sistema di trasporto pubblico introdotto nei mesi scorsi.

Altri interventi previsti dal piano

La Commissione ha approvato ulteriori risorse per decoro urbano e manutenzione del patrimonio artistico e monumentale e incentivi per la residenzialità nei Centri Storici, con interventi specifici che verranno illustrati a breve.

