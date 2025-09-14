Cinque i giovani modicani vittime dell’incidente autonomo di ieri sera sulla Ragusa Modica. Per loro solo escoriazioni.

Un incidente raccapricciante per i giovani modicani che ieri sera percorrevano la strada statale 115, fra Ragusa capoluogo e Modica. Erano tutti bordo di una Fiat 500 quando, per cause in corso di accertamento, sono incappati in un incidente autonomo in prossimità di una curva. Il giovane che era alla guida dell’auto avrebbe perso il controllo del mezzo con un pericoloso testa coda che ha provocato tanta paura con i cinque giovani modicani a bordo finiti con l’auto contro il muro di delimitazione della carreggiata abbattendo alcuni metri di guard-rail. Per tutti qualche escoriazione. Rispetto alla pericolosità dell’incidente è andata bene agli occupanti dell’utilitaria i quali sono riusciti a lasciare l’abitacolo in maniera autonoma. Sul posto il personale del 118 con ambulanza medicalizzata che ha aiutato i giovani nell’immediatezza dell’incidente.

