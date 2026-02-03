Ciclone Harry, contributi fino a 20 mila euro per lidi e imprese danneggiate: domande dal 17 febbraio

Arriva una risposta concreta per le attività economiche colpite dal ciclone Harry lungo le coste siciliane. A partire da lunedì 17 febbraio, i gestori di stabilimenti balneari e le altre imprese operanti sui litorali danneggiati potranno presentare la domanda per accedere al contributo straordinario varato dal governo regionale guidato da Renato Schifani lo scorso 29 gennaio.

L’avviso ufficiale, approvato dal dipartimento regionale delle Attività produttive, è stato pubblicato oggi sui siti istituzionali della Regione Siciliana e dell’Irfis. Le richieste dovranno essere inoltrate esclusivamente in modalità telematica, dalle ore 12 del 17 febbraio fino alle ore 12 del 19 marzo. Nei prossimi giorni sarà comunicato l’indirizzo della piattaforma digitale dedicata.

Il contributo straordinario potrà arrivare fino a 20 mila euro per ciascun beneficiario e sarà riconosciuto sulla base di una perizia asseverata redatta da un tecnico abilitato, che dovrà certificare l’entità dei danni subiti e il nesso di causalità diretto con il ciclone Harry.

Le istanze saranno valutate dal dipartimento regionale delle Attività produttive, che redigerà un elenco in ordine decrescente, assegnando i contributi in proporzione alle perdite dichiarate, fino all’esaurimento del plafond disponibile. L’Irfis sarà incaricato dell’erogazione delle somme.

