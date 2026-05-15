Ciclista travolto da un’auto sulla Vittoria – Scoglitti: l’incidente in una strada segnata da molte vittime

Un ciclista travolto da un’auto lungo la strada Vittoria – Scoglitti. L’uomo, di circa 40 anni, di nazionalità straniera stava percorrendo l’importante arteria che collega Vittoria alla frazione balneare quando si è contrato con una vettura. L’incidente si è verificato intorno alle 21, quindi in un’ora buia e con visoibilità limitata, nei pressi di un distributore di benzina, a otto chilometri da Scoglitti.

L’uomo è stato subito soccorso e trasportato in ospedale a Vittoria. Le sue condizioni sono gravi, ma non corre pericolo di vita. Ha riportato la frattura della clavicola, un trauma cranico, ferite alla faccia e contusioni varie. La prognosi è di 30 giorni. Illeso il conducente della vettura che si è fermato per prestare i primi soccorsi.

I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia locale di Vittoria. Gli agenti coordinati dal comandante Filippo Pancrazi hanno esaminato la zona ed effettuato le misurazioni per cercare di ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi necessari per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

(contributo fotografico di Franco Assenza)

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