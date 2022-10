Ciccio Barone non è più assessore. Sindaco Cassì revoca le deleghe: “Venuta meno la fiducia”

Una revoca via social. Il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, ha revocato l’incarico di assessore a Ciccio Barone. Tra i due, soprattutto negli ultimi tempi, c’erano stati, secondo alcune voci, vari momenti di criticità ma nulla era mai trapelato ufficialmente. Circolava in città la voce che Barone si sarebbe presto dimesso forse per candidarsi a sindaco o comunque per sostenere uno specifico progetto politico. Ma non era sicuro e appunto erano voci. Adesso è il sindaco Cassì ad annunciarlo tramite appunto i social, precedendo perfino il suo ufficio stampa. Queste le sue parole

“A causa del venir meno del necessario rapporto fiduciario con l’assessore Francesco Barone, ho ritenuto di revocare tutte le deleghe a lui assegnate che, allo stato, sono trattenute ad interim dal sottoscritto”.