Ciao Cristofaro, l’uomo della pubblicità sulla tv locale - Ragusa Oggi

Ciao Cristofaro, l’uomo della pubblicità sulla tv locale

È morto stanotte all’età di 59 anni, probabilmente a causa di un infarto fulminante, Cristofaro Gallo, il responsabile dell’ufficio pubblicità dell’emittente televisiva Teleiblea con cui ha iniziato a collaborare negli anni ‘90 quando concluse l’esperienza alla Publikompass.

Gallo era di origini napoletane e di tanto in tanto tornava in Campania per ritrovare i familiari e gli amici. E di amici ne aveva tanti anche in provincia di Ragusa. Se li era fatti nella sua carriera professionale perché alla fine i clienti diventavano amici anche grazie alla sua simpatia, quando dismetteva i panni dell’uomo fintamente burbero.

Lo potremmo definire l’uomo della pubblicità sulla tv locale per la sua intuizione di creare dei format televisivi a metà tra l’intrattenimento e appunto la pubblicità. I funerali si svolgeranno questo lunedì alle 15,30 alla chiesa della Sacra Famiglia. Le condoglianze della redazione di Ragusaoggi