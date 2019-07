Ciao, Anna Maria. In migliaia per l'ultimo saluto alla 18enne modicana morta per infarto - Ragusa Oggi

Ciao, Anna Maria. In migliaia per l’ultimo saluto alla 18enne modicana morta per infarto

Condividi su:

di redazione Cronaca 23 luglio 2019 9:45

Si sono svolti ieri pomeriggio i funerali di Anna Maria Linguanti, la ragazza di 18 anni morta sabato sera per un aneurisma. La giovane si trovava a casa con la famiglia e si apprestava a festeggiare il diploma appena conseguito con cento centesimi. Si è accasciata a terra ed è spirata. La sua morte improvvisa ha destato grandissima commozione in tutta la provincia e, soprattutto, nella sua città natale, Modica. Molto legata ai salesiani, Anna Maria era un’animatrice della struttura religiosa di via Don Bosco e del grest di Mgs Sicilia. Ha presieduto i funerali Mons. Rosario Gisana vescovo di Piazza Armerina.

Presenti tanti padri salesiani di tutta la Sicilia, tra cui l’ispettore don Pippo Ruta che finirà il suo mandato entro agosto per don Giovanni d’Andrea, anch’egli presente. Presenti anche le suore salesiane di Modica e Pozzallo e le suore carmelitane, oltre ai grestini e tutti gli amici animatori di Anna. Molti grest di Modica si sono fermati per partecipare alle esequie.

Alla fine della celebrazione sono stati fatti volare dei palloncini bianchi con scritto i nomi degli altri animatori tutti uniti attorno il feretro abbracciati e abbracciando i genitori e la sorellina Chiara.

La colletta racolta servirà a realizzare un’opera all’interno dell’istituto e dell’oratorio, posto importante di crescita, di azione sociale e spirituale di Anna Maria.

Presenti sacerdoti diocesani di Modica alta con un migliaio di amici e conoscenti oltre ai parenti. Il feretro è stato adornato da cuori rossi, foto e ghirlande.

Condividi su: