Ci sono anche tre ragazzini tra i 37 migranti salvati e sbarcati a Pozzallo

di Giada Drocker – Sono arrivati infreddoliti a bordo della motovedetta della guardia costiera, la Cp 320 che era partita da Pozzallo per raggiungere il barchino a bordo del quale viaggiavano, e metterli in salvo. Sbarco a Pozzallo stamane intorno alle 11. Sono arrivati 37 migranti, tutti uomini e originari del Bangladesh, tutti adulti, eccetto tre ragazzini ancora minorenni. La motovedetta aveva mollato gli ormeggi da Pozzallo, dopo la segnalazione di un barchino in difficoltà, raggiunto dopo ore di navigazione a circa 120 miglia dal porto ibleo. Poi il trasbordo e il rientro a Pozzallo dove ad attenderli c’era già il dispositivo di soccorso ed accoglienza attivato dalla Prefettura di Ragusa. qualche caso di scabbia ma le condizioni generali sono buone. I migranti sono stati sottoposti a doppio controllo sanitario, dell’Usmaf coordinato dal medico Vincenzo Morello e dell’Asp sotto il coordinamento del medico Angelo Gugliotta. Poi tutti i migranti sono stati accompagnati all’hot spot di Pozzallo. I migranti avevano intrapreso il viaggio verso l’europa dalle coste libiche, dalle quali erano partiti tre giorni fa



