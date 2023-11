ChocoModica torna dal 7 al 10 dicembre: ecco il programma completo dopo presentazione a Palermo

“Presentare a Palazzo dei Normanni ChocoModica 2023, ha significato avere portato il nostro invito a venire a Modica dal 7 al 10 dicembre, sin dentro la Casa che rappresenta tutti i Siciliani. E da questo Palazzo, dimora del Parlamento più antico d’Europa, dalla sua storia secolare, lo estendiamo ovunque perché Modica, la nostra Città, è pronta ad accogliere”. Così il Sindaco di Modica, Maria Monisteri, presentando ieri, l’edizione 2023 di ChocoModica

Al tavolo, il sindaco di Modica, Maria Monisteri, l’on. Ignazio Abbate, il direttore del Consorzio Tutela Cioccolato di Modica, Nino Scivoletto e l’assessore comunale al Turismo, Tino Antoci.

Il cioccolato di Modica, che da 5 anni oggi, custodisce la meritata denominazione di prodotto IGP, verrà celebrato con un fitto calendario di eventi. “Saranno 4 giorni di degustazioni, cultura e intrattenimento” – spiega il direttore del CTCM. – “con uno sguardo al sociale e all’aggregazione, e uno all’ambiente. Quest’anno abbiamo coinvolto attivamente le associazioni del territorio e le scuole e apriremo l’evento con l’iniziativa CO2 Zero: piantumeremo, con l’ausilio della Forestale e dell’Istituto Agrario Grimaldi, 97 alberi nel nostro territorio per compensare anticipatamente il danno ambientale provocato dall’evento”.

È stato quindi illustrato il contenuto del programma che in dettagliato uscirà nelle prossime settimane:

In piazza Matteotti ci sarà una Fabbrica del Cioccolato in cui i visitatori potranno scoprire il processo di lavorazione che porta al prodotto finito partendo dalla fava di cacao; e sempre in piazza sarà possibile assistere alla preparazione e assaggiare gli eccellenti lievitati e biscotti prodotti con il cioccolato di Modica da sapienti mani pasticcere.

Sarà una festa non solo centrata sul piacere del palato ma anche per gli occhi e la mente. Tanti infatti, gli appuntamenti culturali lungo il centro storico: ChocoMoBook, dedicato alla lettura, in cui 11 famosi personaggi presenteranno i loro libri, tra cui il Pastry Chef Tommaso Foglia direttamente dalla trasmissione televisiva Bake Off; ChocoFumetti che proporrà la partecipazione ad un corso di fumettistica per giovani e adulti e la possibilità di partecipare ad un bando di progettazione per un fumetto sul Cioccolato di Modica IGP; CineCiok per gli amanti del cinema, regalerà proiezioni a tema cioccolato e cibo;

ChocoArt incanterà i curiosi con opere di pittura e scultura di cioccolato e infine, CiocoTalk sarà l’occasione per assistere a presentazioni, premi e ascoltare illustri personaggi come il dott. Giorgio Calabrese, uno dei maggiori esperti mondiali in materia di diete e nutrizione, ospite di numerose trasmissioni televisive come TG2 Salute e Medicina 33.

Tra le novità di questa edizione 2023, La cerimonia del cacao a Palazzo De Leva, guidata da Sara Caffulli, esploratrice spirituale, che proporrà un percorso di risveglio energetico con il cacao.

Non mancherà l’intrattenimento per grandi e piccini con gli artisti di strada lungo tutto l’itinerario della festa e i concerti musicali ogni sera, tra cui Eugenio Bennato & Taranta Power, sabato 9 dicembre.

Durante gli interventi, l’on. Abbate ha ricordato con orgoglio l’iter che ha portato il cioccolato di Modica a fregiarsi della certificazione IGP.

“Io e il direttore Scivoletto – ha detto – abbiamo lottato per far cambiare le norme comunitarie per quel che riguarda il poter fregiare di un marchio un prodotto cui la materia prima è originaria di fuori Europa. Abbiamo raggiunto il risultato e collegato il cioccolato di Modica IGP al nostro territorio. Quindi, chi vuole produrlo deve farlo a Modica portando così ricchezza al territorio. Quest’anno la manifestazione viene supportata anche a livello regionale – continua – . Il ChocoModica è la manifestazione della Sicilia e dell’Italia che si pregia e onora di avere un prodotto eccellenza della Nazione”.

La kermesse voluta fortemente dal sindaco in centro storico, sarà facilmente raggiungibile non solo con un bus navetta ma anche in treno, grazie al Treno del cioccolato, in partenza da Caltanissetta e Siracusa nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 dicembre, finanziato dall’assessore regionale al Turismo.

“Il cioccolato – ha detto il Sindaco – è stata la chiave che ha aperto al Mondo la porta della nostra Città. Che è anche tanto altro. ChocoModica, è la giusta occasione per far crescere ancora l’appeal turistico e proseguire nel percorso che abbiamo intrapreso e che continuiamo a portare avanti. Nel salotto della Città, nel suo centro storico, nel cuore di Modica, dal 7 al 10 dicembre, siamo pronti ad accogliere le migliaia di persone che verranno e lo faremo con la cordialità che distingue i Modicani. La macchina organizzativa, è al lavoro e fra qualche giorno, sarà diffuso il programma ufficiale della manifestazione”. Importante e fondamentale l’IGP per il Cioccolato di Modica (“una battaglia che abbiamo vinto – ha ricordato l’onorevole Abbate, sindaco di Modica all’epoca dell’eccezionale riconoscimento europeo di qualità – ed un piccolo miracolo realizzato in condizioni di partenza non proprio favorevoli e nonostante ostacoli d’ogni tipo che abbiamo trovato, superati con pervicacia e con la determinazione nostra e della qualità del nostro prodotto”), etichetta che fa da traino al sistema.

“ChocoModica, per noi, segna l’inizio dell’anno turistico nuovo e la fine del precedente”, ha detto l’Assessore, Tino Antoci, sintetizzando così in modo secco quello che vuol dire questa manifestazione per la Città di Modica. Che non a caso cade a dicembre, come sottolineato anche dall’onorevole, Abbate, “subito dopo un grande evento come ChocolaTò di Torino e nel mese più bello dell’anno”.

“Modica – ha detto ancora il Sindaco – è un valore assoluto ed un punto di riferimento per il cioccolato in Italia e nel Mondo. Un brand che cresce, verso a cui aggregare sempre più la Città, unita attorno al suo simbolo più dolce. ChocoModica torna dopo 4 anni di forzato stop. Il nostro impegno come comune, quello concreto e fattivo dell’onorevole Ignazio Abbate che già da Sindaco, creò questa festa del cioccolato di Modica, il supporto di Regione, Libero Consorzio e Camera di Commercio, sono la spinta di una ‘quattro giorni’ intensa, bella, partecipata. Accendiamo di nuovo la magia su Modica che si trasforma in quella Città di Cioccolato che non è solo un claim ma una bella realtà”.

“Modica ha accertato 230 mila pernottamenti solo nel 2023 e adesso, in vista della kermesse, le strutture ricettive sono quasi in sold out. Un dato eccellente post Covid che ci inorgoglisce”. – aggiunge l’assessore comunale al Turismo, Antoci.

A conclusione della conferenza stampa, il Presidente del Parlamento Siciliano, Gaetano Galvagno, ha offerto un buffet, arricchito da: cioccolato di Modica IGP , impanatiglie Fratantonio, Moscato di Noto Rudini e Cho il primo liquore con cioccolato di Modica IGP.