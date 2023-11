ChocoModica si farà. Dal 7 al 10 dicembre Modica diventa città del cioccolato. Presentazione a Palermo

Modica si prepara ad accogliere una delle manifestazioni più dolci dell’anno: ChocoModica. Questo straordinario festival del cioccolato è un appuntamento imperdibile per gli amanti del cacao, e quest’anno promette di essere più affascinante che mai. Maria Monisteri, sindaco di Modica, ha annunciato con entusiasmo che Modica diventerà la “Città del Cioccolato” dal 7 al 10 dicembre, portando un’atmosfera festosa alle strade e alle piazze che ci avvicinano alle festività natalizie.

Il festival offre una vasta gamma di attività che coinvolgono tutti i sensi e soddisfano le papille gustative degli amanti del cioccolato. Durante questi quattro giorni, i partecipanti avranno l’opportunità di gustare prelibatezze di cioccolato, assistere a dimostrazioni di preparazione di dolci, e godersi spettacoli culinari tenuti da esperti cioccolatieri e pasticceri italiani e modicani.

Tuttavia, ChocoModica è molto più di un paradiso per i golosi. Il festival abbraccia la cultura in molte forme attraverso le sue diverse sezioni. ChocoMoBook è dedicato alla letteratura, ChocoFumetti presenta fumetti a tema cioccolato, CineCiok offre proiezioni cinematografiche incentrate sul cacao e la cultura del cioccolato, mentre ChocoArt celebra l’arte ispirata al cioccolato.

Il programma dell’evento è ricco di intrattenimento: musica dal vivo, spettacoli itineranti, conferenze, premiazioni, talk show, e artisti di strada che contribuiscono a creare un’atmosfera vibrante e coinvolgente.

L’evento non solo celebra il cioccolato, ma anche la comunità di Modica e la sua storia unica. ChocoModica è un’occasione straordinaria per i visitatori di immergersi nell’incantevole atmosfera di questa città siciliana e scoprire le sue tradizioni, il suo fascino e il suo legame con il cioccolato.

Maria Monisteri, Sindaco di Modica: “Dal 7 al 10 di Dicembre, Modica sarà la Città di Cioccolato. Torna ChocoModica che animerà la nostra Città nei giorni che ci avvicinano al Natale. Martedì 14 di Novembre, alle 13.00, insieme all’Onorevole Ignazio Abbate e al direttore del Consorzio Tutela del Cioccolato di Modica, Nino Scivoletto, presenteremo ChocoModica 2023, nella sala rossa di Palazzo dei Normanni, sede del Parlamento Siciliano, intitolata a Pio La Torre.

Una sede prestigiosa per un evento di alto profilo e di grande richiamo per la nostra Città. Torna, dunque, dopo 3 anni questo appuntamento imperdibile per chi ama il cioccolato. E saranno quattro giorni fra degustazioni, preparazioni, show cooking con cioccolatieri e pasticceri italiani e modicani e fra la cultura nelle sezioni ChocoMoBook, ChocoFumetti, CineCiok e ChocoArt. E poi musica, spettacoli itineranti, focus, convegno, premiazioni, talk, intrattenimento, un concerto ogni sera e artisti di strada.

Questo e molto altro, sarà quello che racconteremo nei giorni che ci separano dal 7 Dicembre, giorno di inaugurazione dell’evento e nella conferenza stampa di martedì prossimo, all’Assemblea Regionale Siciliana”.

Da segnalare, invece, che il sito web Chocomodica.it risulta registrato ma non attivo. Un peccato perchè si è perso così lo storico della manifestazione. Il sito attualmente risulta di proprietà privata.