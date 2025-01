Chiusura temporanea della scuola Portella della Ginestra a Vittoria: verifiche tecniche agli impianti

Vittoria – Il plesso scolastico di Via Pascoli, parte dell’Istituto Comprensivo Portella della Ginestra, resterà chiuso giovedì 16 e venerdì 17 gennaio 2025 per consentire verifiche tecniche e interventi urgenti sugli impianti. La decisione è stata ufficializzata con l’ordinanza contingibile e urgente n. 01, firmata dal Sindaco Francesco Aiello.

Problemi agli impianti: chiusura precauzionale

La chiusura è stata decisa a seguito di un sopralluogo condotto dalla Direzione Servizi Manutentivi, che ha rilevato alcune anomalie tecniche. Per evitare rischi e garantire la sicurezza di studenti e personale scolastico, si è ritenuto necessario sospendere le attività didattiche per due giorni, durante i quali verranno effettuati gli interventi di manutenzione necessari.

Un punto critico per una scuola di periferia

La scuola di Via Pascoli, situata in un’area periferica della città, svolge un ruolo centrale per la comunità locale. La chiusura, anche se limitata nel tempo, solleva interrogativi sulla qualità delle infrastrutture scolastiche e sulla prevenzione di problematiche simili in futuro.

Il provvedimento, considerato urgente e indifferibile, ha lo scopo di risolvere tempestivamente le criticità tecniche per consentire un rapido ritorno alla normalità.

Cosa prevede l’ordinanza

Il documento firmato dal Sindaco dispone la pubblicazione del provvedimento all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune, con la trasmissione alle autorità competenti, tra cui il Provveditorato agli Studi e la Prefettura di Ragusa. Eventuali ricorsi potranno essere presentati entro i termini previsti dalla legge. foto di repertorio, ricerca fotografica di Franco Assenza.

© Riproduzione riservata