Chiuso bar a Vittoria dopo violenta rissa con perfino sedie e tavoli spaccati

Nelle ultime settimane, il centro di Vittoria è stato teatro di un episodio che ha portato alle drastiche misure del Questore della Provincia di Ragusa. A seguito di un’istruttoria condotta dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, su segnalazione del Commissariato di P.S. di Vittoria, è stato emesso un provvedimento di sospensione dell’autorizzazione amministrativa per la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti del titolare di un bar situato nel comune.

Il provvedimento, basato sull’art. 100 del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), implica la chiusura temporanea del locale per sette giorni. La decisione è stata presa in seguito a una violenta rissa che ha coinvolto quattro persone appartenenti a due distinti nuclei familiari all’interno del bar. La situazione è poi degenerata all’esterno, con aggressioni fisiche reciproche e l’utilizzo improprio di oggetti presenti sulla pubblica via, trasformandoli in corpi contundenti.

La gravità dell’episodio ha destato preoccupazione tra i cittadini, turbando l’ordine pubblico e la sicurezza. Il Questore ha evidenziato che il locale in questione era già stato oggetto di attenzione da parte delle forze dell’ordine, che avevano rilevato la presenza di pregiudicati e persone colpite da provvedimenti di polizia.

Il bar, secondo quanto emerso dai controlli svolti dagli Agenti del Commissariato di P.S. di Vittoria, si era trasformato in un punto di incontro per individui con precedenti penali e considerati pericolosi per la collettività. Il provvedimento di chiusura temporanea è stato adottato con l’obiettivo di porre fine a una situazione che minacciava l’ordine pubblico e la sicurezza cittadina.

Il Questore ha sottolineato la necessità di fermare un potenziale pericolo rappresentato dal locale, trasformatosi in un luogo d’incontro per individui pregiudicati, creando un ambiente non idoneo per il regolare mantenimento dell’ordine pubblico. La chiusura temporanea del bar serve quindi come misura di prevenzione, mirando a ristabilire un clima di sicurezza e serenità nel cuore della comunità di Vittoria. foto di repertorio