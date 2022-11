Chiude dopo appena due mesi l’esperimento del volo Catania-Trapani

Un esperimento che è durato poco più di due mesi. Il volo Catania-Trapani, inaugurato in pompa magna da Aeroitalia il 30 ottobre, chiude i battenti.

Dal sito della compagnia, come nota il sito specializzato “Sicilia in Volo”, i voli spariscono a partire dal 9 gennaio. Insieme a quelli da e per Forlì che arrivando a Trapani e proseguendo per Catania consentivano la rotta regionale.

Il Trapani-Catania era in vendita e lo sarà fino al 9 gennaio a partire da 35-40 euro per un volo di 50 minuti.