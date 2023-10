Chirurgia d’avanguardia al “Guzzardi” di Vittoria: per la prima volta interventi di TAMIS per asportare il tumore del retto basso

Chirurgia d’avanguardia a Vittoria. Nonostante la cronica carenza di personale e la sospensione temporanea dell’attività chirurgica, durante i mesi estivi sono stati garantiti sia gli interventi urgenti che quelli differibili ma programmabili, soprattutto quelli legati a patologie tumorali.

DUE INTERVENTI DI TAMIS: IN COSA CONSISTONO

Tra le novità degne di nota, per la prima volta all’ASP di Ragusa, sono stati eseguiti dal dottor Conti e dalla sua équipe due interventi di TAMIS (Trans Anal Minimally Invasive Surgery) per il tumore del retto basso, una metodica innovativa che consente di rimuovere neoplasie del retto basso in modo minimamente invasivo attraverso l’approccio transanale laparoscopico. Questa tecnica offre il vantaggio di ridurre al minimo il disagio per il paziente e garantisce una rimozione completa del tumore. È stato possibile ottenere questi risultati grazie all’impegno del personale della U.O.C. di Chirurgia e alla collaborazione della U.O.C. di Anestesia e Rianimazione, del personale infermieristico del blocco operatorio e del reparto di Chirurgia.

Durante il periodo compreso tra il 16 giugno e il 16 settembre, sono stati eseguiti un totale di 186 interventi presso l’U.O.C. di Chirurgia generale di Vittoria, di cui 130 in regime di elezione (di cui 14 per patologia tumorale colorettale) e 56 in regime di urgenza.