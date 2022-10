Chiedeva soldi ai titolari di un supermercato e offriva “protezione”: un arresto a Giarratana per estorsione

E’ stato arrestato dai carabinieri di Giarratana un 54enne per estorsione. L’uomo, già noto alle forze di polizia per aver commesso altri reati, non appartenente a nessuna organizzazione criminale, il giorno precedente si era recato dal titolare di un supermercato chiedendo 100 € per la protezione dell’attività commerciale.



Il titolare, non intimorito dalla richiesta, prometteva di cedere la somma il giorno successivo, ma poco dopo si recava dai Carabinieri per raccontare l’accaduto e formalizzare la denuncia. L’indomani, quando il cinquantaquattrenne è ritornato per riscuotere, oltre al proprietario ha trovato ad attenderlo anche i Carabinieri, che lo hanno arrestato e condotto presso la casa circondariale di Ragusa, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.



Il Giudice, convalidato l’arresto, comminava infine la misura cautelare degli arresti domiciliari, ai quali l’imputato veniva ristretto dai militari dell’Arma operanti.

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it