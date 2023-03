Chiaramonte: rapinò un anziano nel 2010, in carcere un 62enne. Una denuncia anche per spaccio

A Chiaramonte Gulfi è stato dato ordine di esecuzione alla carcerazione nei confronti di un 62enne accusato di rapina aggravata ai danni di un anziano, reato commesso nel 2010.

L’uomo è stato condotto presso la casa circondiale di Ragusa.

CHIARAMONTE, UNA DENUNCIA PER SPACCIO

Sempre a Chiaramonte, è stato denunciato in stato di libertà un 39enne, con precedenti penali, accusato di spaccio in quanto trovato in casa sua con diverse dosi di cocaina e hashih, oltre al materiale per il confezionamento. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro penale.