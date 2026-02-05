Chiaramonte in lutto: chef e giornalista Davide Di Corato muore in un tragico incidente

Chiaramonte Gulfi piange la scomparsa dello chef e giornalista gastronomico Davide Di Corato, morto ieri pomeriggio a 64 anni a seguito di un tragico incidente. L’evento si è verificato intorno alle 13.30 in contrada Poggio Gallo, presso la sua abitazione. Un bancale di pannelli fotovoltaici, che stava per essere scaricato da un camion presso la sua abitazione, è caduto accidentalmente sopra di lui, provocandone la morte quasi immediata.

Sul posto sono intervenute due ambulanze e i carabinieri, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato purtroppo inutile. La salma è stata sequestrata e si trova presso l’obitorio del cimitero di Chiaramonte, in attesa delle decisioni della magistratura.

Originario di Torino, ma residente da oltre dieci anni a Chiaramonte, Di Corato aveva aperto un home restaurant nella città, diventando un punto di riferimento per la promozione della cultura enogastronomica locale. Figura di spicco nel panorama gastronomico italiano, aveva diretto importanti riviste di settore, tra cui il mensile Chef, da lui ideato, e partecipato come protagonista a eventi come Laboratorio del Gusto e il concorso Terra Matta, valorizzando i prodotti tipici della Sicilia orientale, dall’olio al vino.

L’intera comunità di Chiaramonte lo ricorda come un professionista straordinario e un amico generoso. La sua passione per la cucina, la cultura gastronomica e l’insegnamento dei segreti culinari ha lasciato un segno indelebile nella città e tra chi ha avuto il privilegio di conoscerlo.

La perdita di Davide Di Corato lascia un vuoto incolmabile, non solo nel settore enogastronomico, ma anche nel cuore della comunità chiaramontana che lo ricorderà per il suo entusiasmo contagioso, la competenza e la profonda umanità.

Il cordoglio del Consorzio Chiaramonte

“In questo momento di dolore, il Consorzio Chiaramonte si stringe attorno alla famiglia di Davide, ai suoi amici e a tutti i suoi cari, porgendo le più sentite condoglianze. Il ricordo di ciò che Davide ci ha insegnato e donato continuerà a vivere in noi e in ogni futura iniziativa enogastronomica del nostro territorio. Grazie di cuore, Davide.

Non ti dimenticheremo”. Alla sua famiglia, le più sincere condoglianze da parte della Redazione di RagusaOggi.

