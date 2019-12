Chiaramonte Gulfi e la sua storia: Il videomaker e attore Nunzio Quattrocchi alla scoperta degli iblei. VIDEO - Ragusa Oggi

Chiaramonte Gulfi e la sua storia: Il videomaker e attore Nunzio Quattrocchi alla scoperta degli iblei. VIDEO

E’ stato girato in occasione della vigilia di Natale un divertente video a Chiaramonte Gulfi denominato “Chiaramonte Gulfi e la sua storia”, opera del videomaker e attore comico Nunzio Quattrocchi che, accompagnato dalla giornalista Irene Savasta ha raccontato, in pochi minuti e in modo per forza di cose sintetico, la storia del piccolo borgo ibleo.

Chiaramonte, da abitato di origini greche fino a città medievale, poi distrutta dal terremoto del 1693 e, infine, rinata così come la conosciamo oggi, è una piccola città che si trova alle pendici del monte Arcibessi e vanta interessantissimi monumenti e opere architettoniche di grande pregio.

Durante le riprese, non poteva certo mancare un occhio alla realtà gastronomica: presso la pasticceria e caffetteria “Bar Umberto”, il titolare Salvatore Cutrera ha proposto un dolce che richiama certamente una notissima tradizione culinaria chiaramontana, ovvero la “porchetta del pasticcere” e, a dispetto del nome, vi assicuriamo essere adatta anche per i vegetariani.

Si tratta di un rotolo di pasta leggero, con crema chantilly all’intero e fragole. Ma, in realtà, è possibile farcire il rotolo anche con altre creme, dipende solo dai gusti. All’esterno, la forma ricorda proprio quella di una “porchetta”, da qui il nome. E come dimenticare, in tema di porchetta, la tradizione gastronomica chiaramontana? Da Majore, dunque, una fermata è d’obbligo: che sia gelatina, salame o salsiccia, poco importa: ciò che conta è non dimenticare le vere, uniche tradizioni della nostra terra.

Chiunque voglia far conoscere la propria città e diventare “guida per un giorno”, può contattare Nunzio Quattrocchi tramite la pagina facebook “Nunzio Quattrocchi Show” o tramite il suo profilo privato.