Chiaramonte, auto si ribalta SS 514:: giovane estratto dalle lamiere in codice rosso

Pomeriggio di paura lungo la Strada Statale 514, in contrada Rossa, dove si è verificato un grave incidente stradale. Una Fiat Panda si è ribaltata per cause ancora da chiarire. Alla guida un giovane catanese di 35 anni, rimasto intrappolato nell’abitacolo.

L’incidente

La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti e al momento non è esclusa nessuna ipotesi: saranno i rilievi a chiarire cosa sia realmente accaduto.

Sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato con tempestività per estrarre il conducente dalle lamiere accartocciate. Presente anche l’equipe del 118 di Chiaramonte Gulfi, che ha soccorso il ferito e lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale di Ragusa in codice rosso. Nonostante la violenza dell’impatto e le condizioni inizialmente critiche, l’uomo non sarebbe in pericolo di vita.

