Che fine ha fatto ChocoModica? Il consigliere Ruffino chiede al commissario di rilanciare l’evento

Per questo, sono certo che la Commissario del Comune sia solerte nel dare avvio a tutte le fasi organizzative di ChocoModica a poco più di un mese dall’evento che si svolge da tradizione, nel ponte dell’Immacolata, fornendo un contributo pari a quello degli scorsi anni sia in termini burocratici che di servizi, attivando tutti gli uffici e i settori che direttamente o indirettamente hanno un ruolo fondamentale per la buona riuscita della Kermesse del cioccolato di Modica.

Certo del fatto che la Commissario si renda conto della fondamentale importanza di confermare il tradizionale appuntamento che fa riversare in città migliaia di turisti e che bloccarlo significherebbe infliggere un'ulteriore colpo all'economia territoriale già in grande affanno, aggiungo che sarebbe possibile anche “risparmiare” nei costi totali, iniziando con l’individuazione di gare di affidamento a ribasso per alcuni ambiti e prestazione servizi quali ad esempio pubblicitari, espositivi e d’intrattenimento, senza mettere mano alle casse comunali ma con il supporto di partner privati e pubblici dai quali siamo certi si potrà avere un grosso contributo".