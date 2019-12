Che cosa fai a Capodanno? Per chi ancora non lo sa, ecco tutti i concerti nelle piazza siciliane. Il dettaglio anche per Ragusa e Modica - Ragusa Oggi

Che cosa fai a Capodanno? Per chi ancora non lo sa, ecco tutti i concerti nelle piazza siciliane. Il dettaglio anche per Ragusa e Modica

Arriva il 31 dicembre e le piazze tornano ad animarsi e a risuonare di musica nell’attesa del nuovo anno.

In Sicilia ad Agrigento c’è Guè Pequeno, a Catania Max Gazzè e Dj Fargetta e a Palermo, in piazza Giulio Cesare ci sarà Mario Biondi e al Ceo i Tinturia e Nino Frassica.

E in Provincia di Ragusa? A Ragusa città, la sera del 31 dicembre, veglione in piazza San Giovanni in compagnia della discoteca nazionale di Radio RTL 102,5 a partire dalle ore 22, con i Dj Angelo Di Benedetto di “Nessun Dorma” e il dj locali Maurizio Lessi ed Eugenio Ferrara.

Il giorno dopo, al teatro tenda di Ragusa, appuntamento per gli appassionati della musica classica: gran concerto di Capodanno con il maestro Umberto Terranova, che rientra nel cartellone di Ragusa all’opera, in compagnia dell’Euro sinphony orchestra.

A Modica, invece, il 31 notte si balla in piazza Matteotti con il trio Roby Rossini, Kim Lucas ed Emanuele Caponetto e lo show Back to the Feat” e la storia musicale italiane ed internazionale dagli anni ’90 ao nostri giorni.

Il giorno dopo, uno gennaio, al Teatro Garibaldi di Modica tradizionale concerto di capodanno con la civica filarmonica di Modica, diretta dal maestro Francesco Di Pietro, e il coro Euterpe, diretto da Rosy Messina e sul palco il soprano Manuela Cuccuccio.

Se vi volete un po’ allontanare dalla Sicilia, a Roma, nella cornice del Circo Massimo sarà il djset di Skin a far ballare fino all’alba. A Milano in piazza Duomo, invece, la lunga notte è dedicata al futuro con Lo stato sociale, Myss Keta e Coma Cose, protagonisti di “Milano for future”. Continuando con gli appuntamenti in Lombardia a Brescia, in piazza Loggia, è di scena Omar Pedrini, a Mantova, piazza Sorbello, i Subsonica.

In Campania a Napoli gli artisti di punta del concerto di piazza del Plebiscito sono Rocco Hunt e Amii Stewart, mentre a Salerno Irene Grandi e i Negrita.