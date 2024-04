Cercavano di smontare autoradio dall’auto rubata: arrestati due pluripregiudicati a Vittoria

Sono comparsi stamani in Tribunale per il processo per direttissima. Sono stati arrestati dalla polizia di Vittoria mentre stavano armeggiando all’interno di una Fiat Cubo dalla quale stavano asportando una autoradio. L’autovettura era stata rubata a Vittoria.

L’ARRESTO

Si tratta di due soggetti pluripregiudicati di Vittoria. Arrestati per furto aggravato e posti ai domiciliari, sono stati accompagnati in Tribunale per la celebrazione del rito per direttissima, nel corso del quale è stato convalidato l’arresto e disposta la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria come richiesto dai loro difensori, gli avvocati Giuseppe Di Stefano e Alessandro Agnello. I legali hanno chiesto i termini a difesa e il processo è stato quindi rinviato a 2 maggio.

