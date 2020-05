Centro storico: una rinascita in quarantena. Riapre la Libreria Paolino che sarà gestita dalla Ubik Ragusa superiore e Marina - Ragusa Oggi

Centro storico: una rinascita in quarantena. Riapre la Libreria Paolino che sarà gestita dalla Ubik Ragusa superiore e Marina

“Gentile cliente, sono lieto di comunicarle che lunedì 4 Maggio la libreria Paolino riaprirà le sue porte, grazie al team delle librerie UBIK di via Plebiscito (Ragusa) e Lungomare A. Doria (Marina) di cui farò parte. Spero di poterla rivedere presto in libreria. Cordialmente”. Con questo messaggio, inviato ai clienti affezionati, viene annunciata la riapertura della Libreria Paolino nel centro storico di Ragusa Superiore, in corso Vittorio Veneto. Grazie all’impegno dei gestori della libreria Ubik delle sedi di Ragusa Superiore, che gestisce anche Marina di Ragusa, la libreria Paolino potrà dunque riaprire.

Ad accogliere i clienti ci sarà anche Massimo Occhipinti, dipendente della precedente compagina societaria. Salvaguardato il suo posto di lavoro anche per la sua gentilezza sempre mostra verso i clienti e per l’attaccamento al lavoro.

Una bella notizia ma soprattutto un’avventura decisamente coraggiosa considerata la delicatissima situazione in cui ci si trova in questo momento a causa dell’emergenza sanitaria. Ma c’è la volontà di continuare a fare cultura e a ripartire da quella. Non si sa ancora che tipo di attività si farà, ma conoscendo la grande professionalità dei gestori di Ubik , sicuramente in futuro ci attendono tante sorprese. Per il momento l’unica cosa che possiamo fare noi cittadini sarà premiare questo gesto imprenditoriale magari acquistando libri anche da questa storica libreria che riapre e magari segnando una rinascita per il centro storico.