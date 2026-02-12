Centro diurno per l’autismo, nuova sede temporanea in via Berlinguer

Dopo anni di inutilizzo e un recente intervento di riqualificazione, l’immobile comunale di via Berlinguer sarà destinato temporaneamente ai servizi sanitari e amministrativi del Centro Diurno per l’Autismo dell’ASP.

La concessione è stata formalizzata mercoledì con la sottoscrizione di un comodato gratuito della durata di due anni, che consentirà di mantenere attivo un servizio considerato essenziale durante i lavori di ristrutturazione della sede attuale.

Spazi riqualificati per garantire continuità ai servizi

L’edificio, rimasto per decenni in stato di abbandono, è stato recentemente recuperato e reso nuovamente fruibile. La struttura ospiterà in via temporanea le attività del Centro Diurno per l’Autismo, garantendo la continuità dell’assistenza sanitaria e amministrativa.

La decisione nasce dalla necessità urgente di individuare nuovi locali idonei, assicurando la prosecuzione delle attività senza interruzioni.

Riorganizzazione della sanità territoriale

L’iniziativa si inserisce in un progetto più ampio di riorganizzazione del sistema sanitario territoriale, che prevede la realizzazione di nuove strutture e servizi per la comunità.

Tra questi figurano: la futura Casa di Comunità, l’Ospedale di comunità, i cui lavori sono già in corso presso il Maria Paternò Arezzo

Un percorso di potenziamento della rete sanitaria locale che punta a migliorare l’accessibilità ai servizi socio-sanitari.

L’impegno dell’ASP

L’ASP si occuperà delle eventuali opere di adeguamento dell’immobile, da concordare con il Comune, oltre alla manutenzione ordinaria della struttura per tutta la durata del comodato.

