Centinaia di posti di lavoro a Ragusa con il nuovo villaggio turistico. Ecco quando sono le selezioni e come candidarsi

Un nuovo Job Day dedicato al grande progetto “Costa Ragusa Borgo & Resort”

Mangia’s torna in Sicilia con un nuovo Job Day interamente dedicato al progetto Costa Ragusa Borgo & Resort, la grande struttura di ospitalità che aprirà nell’estate 2026 e che promette di diventare uno dei punti di riferimento del turismo di alta gamma nella Val di Noto.

Questo martedì 25 novembre i i recruiter del gruppo saranno al Mediterraneo Palace Hotel, a Ragusa, per incontrare candidati e professionisti interessati a far parte della futura squadra del resort.

Un’opportunità concreta per il territorio

Senza particolari trionfalismi, l’iniziativa rappresenta comunque un momento significativo per il territorio: il nuovo resort offrirà infatti 380 posti di lavoro, diventando uno dei progetti occupazionali più importanti degli ultimi anni per l’area ragusana.

Il Job Day si propone come un’occasione reale per chi desidera entrare nel mondo dell’hotellerie di qualità o per chi cerca un avanzamento professionale in un contesto strutturato e in crescita.

Le figure ricercate e lo spirito del progetto

Durante gli incontri i selezionatori valuteranno profili provenienti da tutte le principali aree operative di un resort: dalla cucina alla ristorazione, dall’accoglienza al front office, fino ai reparti tecnici e amministrativi.

Il gruppo Mangia’s punta a individuare persone motivate e capaci di lavorare in un ambiente di ospitalità contemporanea, dove l’attenzione al dettaglio e all’esperienza del cliente sono elementi chiave.

Tutti i futuri dipendenti avranno accesso ai percorsi formativi della Mangia’s Academy, un programma interno che mira a creare professionisti preparati, valorizzando soprattutto i talenti locali.

Chi sta cercando Mangia’s

Le selezioni mirano a individuare profili motivati, desiderosi di crescere e contribuire alla nascita di una struttura pensata per offrire un’ospitalità mediterranea d’eccellenza.

I recruiter incontreranno candidati per posizioni in:

Cucina (chef, sous chef, pastry chef, commis, steward)

(chef, sous chef, pastry chef, commis, steward) Ristorazione e Bar (bartender, chef de rang, sommelier, assistant F&B manager, altri profili di sala e bar)

(bartender, chef de rang, sommelier, assistant F&B manager, altri profili di sala e bar) Front Office e Accoglienza (concierge, front office agent, night auditor, room division manager)

(concierge, front office agent, night auditor, room division manager) Reception e Ospitalità

Intrattenimento ed Eventi

Pulizie e Housekeeping

Manutenzione e Area Tecnica (engineer, chief engineer, lifeguard, security agent)

(engineer, chief engineer, lifeguard, security agent) Uffici amministrativi e direzionali

Un ventaglio ampio che comprende sia figure operative sia ruoli manageriali, segno di un progetto che vuole investire seriamente sul capitale umano.

Un resort pensato per valorizzare la Sicilia

Il Costa Ragusa Borgo & Resort sorgerà su un’area di oltre 90 ettari e comprenderà due anime: un’area resort con 105 camere e un grande Borgo 5 stelle con 434 tra camere, suite e ville, ispirate alle linee dell’architettura tradizionale siciliana.

L’obiettivo dichiarato dell’azienda è creare un modello turistico integrato, capace di coniugare qualità, sostenibilità e un forte legame con il territorio circostante.

Un primo passo verso un progetto ambizioso

Il Job Day di Ragusa non è solo una semplice giornata di selezioni, ma il primo tassello di un percorso che da qui ai prossimi mesi contribuirà a delineare la nuova identità turistica della costa ragusana.

L’apertura del resort è prevista tra due anni, ma la costruzione della squadra inizia adesso, con la volontà di creare un team solido che accompagnerà la struttura sin dalle sue prime fasi operative.

Per chi non partecipa al job day ci sono altre possibilità per candidarsi. Ecco come

Se non hai modo di essere presente al Job Day di Mangia’s, non preoccuparti: le selezioni restano comunque aperte e hai diverse strade per entrare in contatto con il team HR. È possibile inviare la propria candidatura direttamente online tramite il portale ufficiale, allegando curriculum aggiornato e una breve presentazione. In alternativa, puoi contattare le strutture Mangia’s di tuo interesse, che stanno raccogliendo i profili per i colloqui individuali programmati nelle prossime settimane. Un’opportunità concreta per entrare nel mondo dell’hospitality anche senza partecipare all’evento in presenza.

