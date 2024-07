Cenere su Catania: vietato andare in bici o in moto. Ordinanza del sindaco

A seguito della copiosa ricaduta di cenere vulcanica durante le scorse ore notturne, il sindaco Enrico Trantino ha emanato un’ordinanza che vieta, per le prossime 48 ore, la circolazione di mezzi a due ruote (cicli e motocicli) e limita la velocità massima degli automezzi a 30 km/h su tutte le strade del territorio comunale, per garantire la sicurezza stradale e la pubblica incolumità.

Rimozione della cenere

Il Comune ha inoltre disposto che la sabbia vulcanica rimossa dagli spazi privati venga depositata in contenitori di piccole dimensioni, in prossimità delle abitazioni. Urgenti disposizioni sono state dettate anche per i responsabili dell’ecologia cittadina, affinché vengano immediatamente avviate le operazioni di rimozione della cenere dalle strade.

