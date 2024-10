Cellulare alla guida e mancato uso delle cinture di sicurezza sono le principali infrazioni in provincia. Ma le nuove norme prevedono multe severe

Mancato uso delle cinture di sicurezza e cellulare alla guida. Sono queste le principali infrazioni al codice della strada riscontrate dai carabinieri che hanno effettuato controlli a Monterosso, Ragusa e Santa Croce. Qui, ono stati identificati 40 automobilisti e controllati 30 veicoli.

Comportamenti poco virtuosi

Il Comandante della Compagnia ha espresso preoccupazione per la persistenza di comportamenti rischiosi, come la scarsa adesione all’uso delle cinture di sicurezza e il continuo utilizzo del cellulare alla guida. Ha sottolineato che esistono dispositivi vivavoce e auricolari che possono ridurre il rischio di incidenti, ricordando che il mancato rispetto delle norme di sicurezza è una delle principali cause di sinistri stradali, spesso con gravi conseguenze.

A breve, il Governo nazionale prevede un inasprimento delle sanzioni per chi verrà colto a utilizzare il telefono durante la guida. Le nuove norme includono multe che possono superare i 1.600 euro, la sospensione della patente per almeno 15 giorni già dalla prima infrazione e fino a 3 mesi per recidiva, oltre alla decurtazione da 8 a 10 punti dalla patente.

