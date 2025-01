Celebrazioni per il 332° anniversario del terremoto del 1693 a Ragusa: San Giovanni e San Giorgio in processione insieme

Le celebrazioni in onore del 332° anniversario del grande terremoto dell’11 gennaio 1693 prevedono una serie di eventi liturgici e processioni solenni nella città di Ragusa. In particolare, sabato 11 gennaio i simulacri di San Giovanni e San Giorgio saranno portati insieme in processione.

Sabato 4 gennaio 2025

Alle ore 18:30, la Santa Messa presso la Cattedrale di San Giovanni Battista. Al termine della messa, avrà luogo la Traslazione del simulacro di San Giovanni Battista, un momento solenne che darà avvio alle celebrazioni commemorative.

Programma delle processioni

Venerdì 10 gennaio

Il simulacro di San Giovanni Battista sarà portato in processione fino al Duomo di San Giorgio, situato a Ragusa Ibla.

Sabato 11 gennaio

I simulacri di San Giovanni Battista e San Giorgio martire, compatroni della città, saranno portati insieme in processione verso la Cattedrale di San Giovanni Battista.

Domenica 12 gennaio

Il simulacro di San Giorgio martire scenderà nuovamente in processione verso Ragusa Ibla, concludendo così il ciclo delle celebrazioni.

L’importanza della ricorrenza

Queste celebrazioni ricordano il devastante terremoto che colpì la Sicilia sud-orientale l’11 gennaio 1693, segnando profondamente la storia e l’architettura della città di Ragusa.

Contributo: Salvo Bracchitta

