C’è anche Ragusa nella Sicilian Cardiovascular Academy per un nuovo modello di cardiologia che coinvolge le quattro Unità operative della Sicilia orientale

Ragusa, Siracusa, Catania e Messina in campo per dare corso ad un progetto in rete che coinvolge competenze e risorse esistenti nel campo della cardiologia nella Sicilia orientale. Parte proprio da questa parte dell’isola la “Sicilian Cardiovascular Academy” destinata ad “offrire a ogni paziente la migliore prestazione possibile con la tecnologia esistente e le risorse disponibili ed, allo stesso tempo, favorire la formazione e l’aggiornamento del personale sanitario sia esso clinico che chirurgico ed infermieristico, sulle rapide evoluzioni del sistema”. Questi risultati saranno raggiungibili solo con la messa in rete delle diverse realtà ospedaliere e con l’uniformità dei servizi sul territorio siciliano. Il nuovo progetto interessa le quattro Unità Operative di Cardiologia della Sicilia orientale, cioè quelle di Ragusa, Siracusa, Catania e Messina, non tralasciando di interagire con tutto il territorio regionale.

Attesa la presentazione, dal 9 all’11 maggio ad Aci Castello (Catania), presso il Four Points by Sheraton Catania Hotel & Conference Center.

“Per poter erogare la prestazione sanitaria opportuna, nel luogo e nei tempi corretti, dobbiamo realizzare un nuovo sistema di cura – ha spiegato ad Askanews Antonino Nicosia, Direttore Dipartimento Cardio-Neuro-Vascolare, ASP Ragusa – ciò non significa edificare in ogni località un centro ospedaliero completo di ogni strumento, ma servono percorsi interconnessi che offrano al paziente il trattamento adatto, indipendentemente da dove questi si trova e considerando l’attuale limitatezza di risorse: se manca uno strumento in una cardiologia, si procede a un teleconsulto tra tutte le unità e il paziente viene analizzato dai vari specialisti coinvolti. Per questo è necessario un dialogo costante che generi una rete di assistenza. L’Academy si propone proprio di coinvolgere in un network tutti i cardiologi dell’Isola, di fare rete per crescere insieme, per poi formare anche i pazienti”.

I responsabili scientifici della Sicilian Cardiovascular Academy sono i Direttori delle quattro Unità di Cardiologia della Sicilia orientale: Marco Contarini, Direttore del Dipartimento di Emergenza dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa e Direttore della Cardiologia del PO Umberto I di Siracusa; Antonio Micari, Professore Ordinario di Cardiologia presso Università di Messina, Direttore Cardiologia Invasiva; Antonino Nicosia, Direttore Dipartimento Cardio-Neuro-Vascolare, Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa; Corrado Tamburino, Professore Ordinario di Cardiologia Università di Catania, Direttore U.O.C. Cardiologia AOU Policlinico “G. Rodolico – S. Marco”.

