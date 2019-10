CDP APRE SEDE A GENOVA E FIRMA PATTO INFRASTRUTTURE - Ragusa Oggi

CDP APRE SEDE A GENOVA E FIRMA PATTO INFRASTRUTTURE

Condividi su:

Finanziamenti per infrastrutture strategiche, dal porto al trasporto pubblico, agevolazioni per le imprese, sviluppo di interventi smart-city ma anche sostegno alle nuove aziende del settore hi-tech. Sono gli obiettivi dei quattro protocolli d’intesa firmati oggi a Palazzo Tursi da Cassa Depositi e Prestiti, Comune di Genova, Ansaldo Energia, Fincantieri e Saipem. Nella stessa giornata è stata inaugurata la nuova sede territoriale di Cdp nel quartiere della Foce, in via Casaregis.

“È un segnale che consolida un rapporto strutturato nel tempo che si è accelerato dopo la tragedia di ponte Morandi – ha detto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti -. Ricordo le case date agli sfollati nell’immediatezza della tragedia e le moratorie sui finanziamenti agli enti locali. Oggi si inaugura una pietra miliare”. Toti ha annunciato l’apertura di “un fondo rotativo che aiuta i piccoli e medi comuni a partire in anticipo con la progettazione delle opere di ripristino post mareggiata su cui il governo ha riconosciuto 300 milioni di euro”.

Il primo protocollo, sottoscritto col Comune di Genova, prevede il supporto tecnico e finanziario alla realizzazione di infrastrutture di trasporto pubblico locale, il rinnovo del parco autobus con mezzi elettrici, servizi di ricarica, interventi di ‘Smart city’ e di efficienza energetica. Gli altri tre, siglati con le aziende controllate dalla società, mirano a fornire strumenti di accesso agevolato al credito per le imprese della filiera.

“Il fatto che Cdp apra una sede a Genova ci dà un messaggio chiaro, cioè che la città diventa attrattiva per gli investimenti. Noi abbiamo circa 13 miliardi di lavori da fare e abbiamo bisogno di risorse. Cdp può essere il volano, non solo ci dà i mezzi per lavorare ma attrae anche altri investitori. È una grande giornata per Genova”.

L’idea è che la società controllata dal Mef possa ricoprire la funzione di equity anche in altre imprese a capitale privato. “Ci sono molte aziende che potrebbero essere aiutate – continua Bucci – soprattutto nel comparto hi-tech, ma anche turismo e silver economy, nell’immobiliare e nella sanità, da un certo punto di vista”.

“I nuovi investimenti riguarderanno il supporto sia nella gestione dei progetti sia nel finanziamento di infrastrutture oggetto dei protocolli che oggi stiamo portando a concretezza – ha spiegato Fabrizio Palermo, amministratore delegato di Cdp – l’apertura di un nuovo ufficio territoriale segna il nostro avvicinamento al territorio e a tutta le comunità di imprese”.

window._ttf = window._ttf || [];

_ttf.push({

pid : 40524

,lang : “en”

,slot : ‘.article .entry-content > p’

,format : “inread”

,css : “margin: 10px 0px 0px;”

});

(function (d) {

var js, s = d.getElementsByTagName(‘script’)[0];

js = d.createElement(‘script’);

js.async = true;

js.src = ‘//cdn.teads.tv/media/format.js’;

s.parentNode.insertBefore(js, s);

})(window.document);

L’articolo CDP APRE SEDE A GENOVA E FIRMA PATTO INFRASTRUTTURE proviene da Italpress.