Cavaliere della Repubblica a Marcellino Filizzola: salvò una 22enne sul ponte Guerrieri

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A Marcellino Filizzola il riconoscimento di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana che lo scorso 27 aprile il Presidente Sergio Mattarella ha assegnato con proprio decreto all’autista dell’Ast che il 6 dicembre dello scorso anno ha salvato la vita di una giovane ventiduenne pronta a scavalcare la rete di protezione del ponte Guerrieri a Modica. Il suo gesto eroico è stato apprezzato anche da Papa Leone XIV che ha fatto pervenire il suo messaggio dalla sede pontificia impartendo la benedizione apostolica. “Il nobile gesto, colmo di carità cristiana e di fortezza è una vera testimonianza del Vangelo nel mondo” – ha scritto il Sommo Pontefice all’autista eroe. Encomio anche dalla Direzione aziendale dell’Ast. “Ricevere un riconoscimento ufficiale per la professionalità ed il senso civico dimostrati nello svolgimento delle proprie mansioni rappresenta per me motivo di profondo orgoglio e di grande soddisfazione personale e professionale. Tale attestazione conferma il valore dell’impegno quotidiano profuso nel rispetto dei doveri istituzionali e dei principi che ispirano l’operato dell’AST – ha commentato Marcellino Filizzola, dipendente della sede periferica dell’Ast di Modica – l’episodio oggetto dell’encomio ha richiesto prontezza, responsabilità e spirito di servizio, qualità che cerco di mettere costantemente a disposizione dell’Azienda e della collettività. Ritengo che questo riconoscimento non sia solo un attestato personale, ma anche il riflesso del lavoro svolto all’interno di un’organizzazione che pone al centro la tutela dei cittadini e il senso del dovere”.

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