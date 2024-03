Cavalcavia danneggiato, chiude al traffico la Noto-Rosolini

Chiude momentaneamente al traffico la Noto-Rosolini, a causa del cedimento di una parte del cavalcavia, precisamente al chilometro 26 ( siamo sulla A18 Siracusa-Gela).

E’ stato chiuso al traffico anche il tratto compreso tra lo svincolo per Noto e quello di Rosolini, in entrambi i sensi di marcia.

Chi viaggi ain direzione Gela deve uscire per Noto e rientrare allo svincolo per Rosolini. Chi viaggia in direzione Siracusa deve invece uscire a Rosolini e rientrare allo svincolo di Noto.

Foto: La Sicilia

