Cavalcata di San Giuseppe a Scicli: laboratori con bambini ed adulti

Iniziato il conto alla rovescia per la prima festa di primavera di Scicli che coincide con la Cavalcata di San Giuseppe che onora la città ed il Santo Patriarca con eventi di indiscussa bellezza ed attrazione. Appuntamento, quest’anno, che arriva in anticipo e cioè il 14 marzo per la nota corrispondenza temporale con le festività pasquali. Tanit, l’associazione culturale che gestisce alcuni siti a Scicli, è pronta con il nuovo appuntamento per una delle feste più amate della città iblea che la vede protagonista assieme alla Parrocchia di San Giuseppe ed all’Associazione Quattro Petali. Gli appuntamenti de A Festa Ro Patriarca – La tradizione che fiorisce si svolgeranno a partire dal 10 marzo quando aprirà il Laboratorio della Festa, da quest’anno in versione pomeridiana e dedicato non più solamente ai bambini (dai 7 ai 12 anni) ma anche agli adulti. Differenziati i corsi: il 10 e 12 marzo toccherà, infatti, ai bambini, con due diversi turni a partire dalle 16.30 mentre il 13 marzo sarà la volta degli adulti, con unico turno alle 17.30. “I laboratori si svolgeranno all’interno della Chiesa di San Giuseppe e nel salone della parrocchia, introducendo all’arte barocca della chiesa dedicata al Patriarca, alla storia della festa e al suo svolgimento e alla modalità di creazione di un manto di violacciocche” – spiega Vincenzo Burragato, presidente di Tanit.

Il 14 marzo, sempre su input di Tanit Scicli, si terrà la tradizionale Passeggiata della Festa alla scoperta dei quartieri Altobello e San Giuseppe, tra i più belli del centro storico con il loro assetto viario di stampo tardomedievale. Il raduno è fissato alle 10.00 in piazza Italia, davanti la Chiesa Madre e, dopo le necessarie operazioni di partenza, la passeggiata si articolerà per circa due ore alla scoperta di alcuni dei tesori nascosti di Scicli.

© Riproduzione riservata