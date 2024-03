Catania: velivolo dell’aeroclub fuori pista, intervengono i vigili del fuoco

Un velivolo dell’aeroclub Catania sarebbe atterrato fuori pista in zona Bicocca (settore gridmap B3). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Catania.

È stata attivato il piano di emergenza per incidente al di fuori del sedime aeroportuale. Non si conoscono ancora ulteriori dettagli circa l’incidente, nè se ci sono feriti.

Secondo le prime informazioni, a bordo vi erano due persone, un rimasto ferito in modo non grave e uno praticamente illeso. Ricevute le cure dai sanitari sul posto, nessuno è stato portato in ospedale.





