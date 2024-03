Catania: spacciatori regalano panettoni ai clienti più affezionati

I panettoni per tenersi stretto il cliente alla ricerca di droga. Per incrementare il proprio “giro d’affari” illecito, l’organizzazione criminale smantellata questa mattina nel quartiere di San Giovanni Galermo a Catania gestiva la “piazza di spaccio” di via Ustica secondo canoni di vera e propria strategia “commerciale”.

Un po’ come si fa al supermercato, anche in questo caso erano stati pensati dei “premi” a chi si dimostrava il cliente più affezionato. Al supermarket della droga a Natale arrivavano i panettoni che venivano però distribuiti solo a chi quotidianamente spendeva tanti soldi per la propria dose.

Una vera e propria iniziativa di marketing per tenersi stretto il cliente ed evitare che uscisse dal giro del quartiere. In 34 sono stati indagati, di cui 30 sono finiti dietro le sbarre, 3 ai domiciliari ed uno invece con l’obbligo di dimora.Ad esempio, in occasione della vigilia di Natale, con l’obiettivo di fidelizzare gli acquirenti, i capi promotori facevano giungere presso la “piazza di spaccio” una grossa fornitura di panettoni che venivano regalati come omaggio natalizio ai numerosi soggetti che, come ogni giorno, acquistavano le dosi di cocaina e marijuana.

