Caso Visodent, l’Ordine dei Medici di Ragusa: “Ci costituiremo parte civile”

L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Ragusa annuncia la costituzione come parte civile nel processo sul caso Visodent, la catena odontoiatrica finita sotto inchiesta per presunte cure scorrette e pubblicità ingannevole. A comunicarlo è Carmelo Minicuccio, presidente della Commissione Albo Odontoiatri (CAO): “Vogliamo tutelare i pazienti colpiti da gravi disagi, ma anche difendere la dignità della nostra professione, messa in discussione da chi opera senza etica né qualità”.

