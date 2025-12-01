Carta d’Identità Elettronica a Ragusa: prenotazioni ora solo online per un servizio più veloce

Il Comune di Ragusa annuncia una novità importante per tutti i cittadini: le prenotazioni per il rilascio e il rinnovo della Carta d’Identità Elettronica (CIE) saranno effettuate esclusivamente online. La decisione è stata presa per ottimizzare il servizio e ridurre al minimo i tempi di attesa agli sportelli, garantendo una gestione più efficiente del flusso di utenti.

Per prenotare il proprio appuntamento, i cittadini devono collegarsi al sito ufficiale del Comune di Ragusa, raggiungibile all’indirizzo www.comune.ragusa.it

Scorrendo la home page fino alla sezione “Contatta il Comune”, sarà possibile accedere all’opzione “Prenota un appuntamento”. Successivamente, occorre selezionare il servizio relativo all’Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale e seguire le istruzioni per scegliere giorno e ora disponibili, completando così la prenotazione in modo semplice e immediato.

Il Comune di Ragusa sottolinea che non saranno accettate prenotazioni telefoniche o richieste dirette non precedute dalla procedura online. Questo nuovo sistema digitale permette di semplificare l’esperienza dei cittadini, consentendo di risparmiare tempo e ridurre l’affollamento agli sportelli, garantendo al contempo un servizio più rapido e ordinato.

