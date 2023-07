Caro materiali, 14 milioni per le imprese della Siracusa-Gela per il completamento della Ispica-Modica

14 milioni in favore delle imprese a lavoro sull’autostrada Siracusa-Gela nel nuovo tratto in fase di completamento Ispica-Modica. E’ quanto è stato approvato all’Ars. Una misura che, nelle intenzioni della Regione Siciliana serve a evitare lo stato di sofferenza che le imprese, a causa del caro-materiali, stanno avendo in questo periodo.

I FONDI

Le imprese sono chiaramente in difficoltà soprattutto quelle impegnate nella costruzione della Ispica-Modica e non solo. Si tratta di aziende siciliane che vantano crediti nei confronti dell’amministrazione, ma che non sempre riescono ad avere le proprie spettanze, trovandosi poi indifese di fronte a fenomeni imprevisti come il caro materiali. In attesa che il ministero delle Infrastrutture trasferisca le risorse promesse, l’aula ha dato il via a un’anticipazione da 14 milioni che consentirà al Cas di liquidare le imprese che lavorano per le infrastrutture della Regione, previa attestazione dello stesso Mit.