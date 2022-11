“Caro diario, ti scrivo”. Oggi a Ragusa la premiazione del concorso dedicato ai giovani studenti

“Caro diario, ti scrivo…” questo il titolo del concorso di scrittura creativa promosso dall’Istituto comprensivo Vann’Antò di Ragusa e dedicato ad Antonella Licitra, la compianta insegnante che qui lavorava, e prematuramente scomparsa nel 2010, ed è anche l’incipit degli scritti dei tanti ragazzi che vi partecipano, alunni delle terze classi delle scuole secondarie di primo grado del Comune di Ragusa. La manifestazione, voluta dal marito di Antonella, l’artista Sandro Bracchitta, è giunta alla XII edizione e vedrà oggi, venerdì 11 novembre, presso l’auditorium dell’istituto che promuove l’evento, alle ore 18, la premiazione dei ragazzi vincitori. Dopo due anni di restrizioni, finalmente si potrà rivivere la manifestazione in libertà, i ragazzi, le loro famiglie e gli insegnanti, potranno condividere insieme questo magico e intenso momento, riprendendo il carattere festoso e di partecipazione della manifestazione. Durante la cerimonia alcuni giovani attori della Compagnia G.o.D.o.T. leggeranno i diari vincitori.

La commissione che ha giudicato i testi pervenuti è stata composta da Tamara Agosta, Gianni Canzonieri, Patrizia Carpano, Angelo Licitra, Guido Mezzasalma e Silvia Occhipinti.



Come sempre saranno protagoniste le emozioni dei giovani scrittori che, con le loro paure, i timori e le speranze, riescono a trasmettere grazie alla potenza creativa racchiusa in una semplice “penna”, tutta la loro forza e potenza. L’omaggio ad Antonella ogni anno si trasforma in un omaggio alla gioventù, alla cultura, alla scrittura, all’arte e alla bellezza, e riesce a coinvolgere tantissimi ragazzi, avvicinandoli a questa splendida forma espressiva. Un omaggio arriva anche dalla grafica della locandina, che quest’anno raffigura un’opera pittorica dell’artista Giovanni Blanco, olio su tela dal titolo “Voci prime” del 2021.

Gli alunni che hanno partecipato hanno spedito entro il 14 maggio del 2022 un testo inedito strutturato in forma di diario in cui si raccontano esperienze di vita, emozioni, riflessioni con una lunghezza massima di 5000 battute. I premi in palio sono un computer portatile per il 1° classificato, buoni libro di diverso valore per il 2° ed il 3° classificato. I premi saranno consegnati dal dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Vann’Antò, dott.ssa Teresa Giunta e dal presidente della giuria del concorso prof. Sandro Bracchitta.



Appuntamento allora a oggi pomeriggio per festeggiare il talento dei giovani alunni di Ragusa attraverso questa importante manifestazione che li incoraggia alla riflessione e alla scoperta dei loro vissuti e li stimola ad usare la scrittura quale sublime forma espressiva.

