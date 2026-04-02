Caro carburanti: autotrasporto al collasso con tir fermi dal 20 al 25 aprile

Il caro carburanti spinge il settore dell’autotrasporto verso una mobilitazione senza precedenti recenti. Dal 20 al 25 aprile i tir si fermeranno in tutta Italia, in quello che si preannuncia come uno sciopero ad alto impatto sull’intera filiera economica.

La protesta è stata proclamata dalle associazioni di categoria, in particolare Trasportounito, mentre Unatras ha annunciato assemblee permanenti in oltre 100 città. Una mobilitazione che nasce da una situazione definita ormai “insostenibile” dagli operatori del settore.

Prezzi fuori controllo

Alla base della protesta c’è l’impennata del costo del carburante, con il gasolio stabilmente sopra i 2 euro al litro. Un livello che sta mettendo in ginocchio migliaia di imprese di autotrasporto, già provate da margini ridotti e costi in aumento.

Nonostante il taglio temporaneo delle accise deciso dal Governo, i prezzi continuano a salire, spinti anche dalle tensioni internazionali e dalla crisi energetica. Il risultato è che le misure adottate finora non sono riuscite a contenere davvero l’emergenza.

“Situazione insostenibile”

Le parole utilizzate dalle associazioni sono nette: si parla di “assoluta emergenza” e di rincari “fuori controllo”, che incidono in modo diretto sui bilanci delle aziende.

Molte imprese, secondo gli stessi rappresentanti del settore, sono già costrette a fermare i mezzi nei piazzali perché non riescono più a sostenere i costi del carburante. Il rischio concreto è quello di una paralisi progressiva della logistica.

Possibili disagi per cittadini e imprese

Lo sciopero potrebbe avere effetti rilevanti sull’intero sistema economico. Il blocco dei tir significa infatti rallentamenti nelle consegne, difficoltà nella distribuzione delle merci e possibili ripercussioni su supermercati, industrie e servizi.

In un Paese fortemente dipendente dal trasporto su gomma, anche pochi giorni di stop possono creare disagi diffusi.

Il nodo istituzionale

La mobilitazione, però, si muove anche su un terreno delicato. La Commissione di garanzia sugli scioperi ha infatti invitato a revocare o riformulare il fermo, evidenziando criticità nelle modalità di proclamazione.

Nonostante questo, le associazioni sembrano determinate ad andare avanti, segno di una tensione crescente tra istituzioni e categoria.

Una crisi che va oltre lo sciopero

Quella dei tir fermi ad aprile è solo la punta dell’iceberg di una crisi più ampia, che coinvolge energia, geopolitica e sostenibilità economica del trasporto merci.

Se non arriveranno risposte rapide, il rischio è che lo stop di aprile rappresenti soltanto l’inizio di una fase ancora più critica per l’intero sistema logistico italiano.

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