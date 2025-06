Caro benzina, Sicilia prima regione per aumenti

La Sicilia si conferma ancora una volta la regione più colpita dall’aumento dei prezzi dei carburanti, con rincari che stanno mettendo a dura prova il portafoglio degli automobilisti isolani. Secondo i dati ufficiali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), analizzati dall’Unione Nazionale Consumatori, tra il 16 e il 23 giugno 2025 il prezzo della benzina in modalità self service è aumentato di 4,9 centesimi al litro, il più alto incremento registrato in tutta Italia.

Questo aumento si traduce in un costo aggiuntivo di circa 2,45 euro per un pieno da 50 litri, cifra significativa che si aggiunge alle già pesanti spese per il carburante. Anche il gasolio ha subito un rincaro consistente, con un aumento di 7,8 centesimi al litro, anch’esso il più elevato a livello nazionale, comportando un aggravio di circa 3,90 euro per un pieno.

In autostrada prezzi ancora più elevati

Il fenomeno riguarda non solo i distributori tradizionali ma anche quelli autostradali, dove i prezzi medi risultano ancor più elevati. La situazione è aggravata da una complessa rete di fattori, tra cui tensioni internazionali, costi di approvvigionamento e margini dei distributori, che spingono verso l’alto le tariffe.

Il presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, Massimiliano Dona, lancia un campanello d’allarme: “I siciliani stanno affrontando una vera e propria emergenza carburanti. Gli aumenti record rischiano di pesare in modo significativo sui bilanci delle famiglie e sulle attività economiche locali, specie in un’isola dove la mobilità privata è fondamentale.”

Il rincaro colpisce in particolare le zone rurali e le città meno servite dai mezzi pubblici, costringendo molti a rinunciare o ridurre gli spostamenti. L’aumento dei costi si riflette inoltre sull’intera filiera dei trasporti, con potenziali effetti inflazionistici sui prezzi di beni e servizi.

Le associazioni dei consumatori chiedono un intervento tempestivo da parte delle istituzioni per monitorare e contenere gli aumenti, garantendo trasparenza e tutelando gli utenti. Intanto, per i siciliani, il pieno di benzina si conferma uno dei costi più dolorosi di questa estate 2025.

