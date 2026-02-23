Carnevale tra giochi e laboratori sul lungomare di Cava d’Aliga

Il maltempo dei giorni scorsi ha costretto a rinviare ogni iniziativa. Ieri sul lungomare di via Frine è stato un carosello di persone ed un arcobaleno di colori fra giochi, laboratori, musiche e danze. Il Comitato Bruca ed i residenti di Cava d`Aliga non si sono arresi ed hanno dato appuntamento alla domenica successiva per un pomeriggio di festa. “Vedere i sorrisi sui volti dei più piccoli è molto più di una semplice gioia: è la conferma che costruire spazi o momenti di aggregazione è la via migliore per una comunità di prendersi cura del proprio futuro – ha commentato il sindaco Mario Marino, presente all’iniziativa – un ringraziamento va al gruppo di residenti della borgata che ha voluto l’iniziativa, soprattutto l`instancabile Maria Terranova, ed al Comitato Bruca, nella persona del Presidente Gianluca Drago, sempre molto attivo e capace come punto di riferimento per il quartiere. Ringrazio Mattia Iacono e le maestre e gli alunni delle classi di Cava d’Aliga e Sampieri dell`I.C. Elio Vittorini. E poi ancora gli studenti dei corsi d’arte di GOART&LAB di Scicli, diretti dall’artista Gabriela Costache. La conclusione della manifestazione non poteva che essere energica e spettacolare con Gianni Falla, accompagnato dal gruppo dell`Olimpo Latino, e la sua coreografia musicale molto apprezzata dal pubblico”. L’iniziativa ha goduto dell’apporto del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, degli uffici comunali, del Comando di Polizia Locale, delle Forze dell`Ordine e della ditta Impregico che hanno risposto al meglio per gestire i tre carnevali in città e nelle borgate di Donnalucata e Cava d’Aliga.

