Carnevale di Chiaramonte Gulfi riconosciuto tra i 76 Carnevali Storici d’Italia: un traguardo epocale per gli Iblei

Con il D.D.G. del 24 novembre 2025, il Ministero della Cultura ha ufficialmente inserito il Carnevale di Chiaramonte Gulfi tra i 76 Carnevali storici d’Italia, consacrandolo come una delle manifestazioni più significative del patrimonio culturale nazionale.

Un risultato storico, mai raggiunto prima, che colloca Chiaramonte come unico Carnevale storico riconosciuto della provincia di Ragusa e uno dei soli dieci in tutta la Sicilia.

Un traguardo che segna la storia della città e che proietta l’antica tradizione chiaramontana nel panorama culturale italiano.

«Un risultato storico, che non era mai successo», sottolinea l’assessore Giancarlo Catania, spiegando come il Comune abbia presentato una documentazione solida, capace di dimostrare che la festa esiste a Chiaramonte da oltre 25 anni, anche se le sue origini affondano molto più indietro.

5700 euro di contributo, ma il vero valore è quello culturale

Il riconoscimento ministeriale porta con sé un contributo economico di 5700 euro, ma come evidenzia il sindaco Mario Cutello, il valore vero non è economico, bensì simbolico e culturale: «Quello che conta davvero è il riconoscimento culturale. Il Carnevale diventa ufficialmente un attrattore identitario del nostro territorio». Il Sindaco annuncia inoltre il grande progetto in cantiere: la costruzione della Cittadella del Carnevale, un centro dedicato alla creazione dei carri e alla tradizione artigianale chiaramontana.

Per realizzarla si punta a destinare circa 400 mila euro, provenienti dagli oneri di compensazione della Ragusa–Catania. Una struttura moderna e a norma, con aeratori, impianti di climatizzazione e spazi sicuri.

Origini antiche: un Carnevale che nasce nell’Ottocento

Nonostante la richiesta ministeriale imponesse di documentare almeno 25 anni di attività anche non continuativa, la storia del Carnevale di Chiaramonte è molto più antica. L’origine storica risale addirittura all’Ottocento, come raccontato da Serafino Amabile Guastella nel celebre testo “L’Antico Carnevale della Contea di Modica”. Le prime forme del carnevale moderno — con i carri allegorici — sono documentate agli inizi degli anni ’80 del Novecento, ma la tradizione popolare è radicata nella memoria collettiva da oltre un secolo.

Verso il Carnevale 2026: iscrizioni aperte e lavori in corso

L’edizione 2026 è già in lavorazione da mesi: le riunioni operative sono iniziate a ottobre, mentre il termine ultimo per le iscrizioni è fissato al 5 dicembre.

Grande attenzione è rivolta in particolare alle realtà giovanili, che stanno diventando protagoniste del rilancio culturale. «Questo riconoscimento — aggiunge l’assessore Catania — ci darà visibilità provinciale e regionale. È un nuovo punto di partenza».

